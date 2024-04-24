دنيا سمير غانم تتذكر والديها: إن قصرنا عليهما بالدعاء فأنت ربهما

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كلمات مؤثرة عن والدها الفنان سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، طالبة من جمهورها الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها

وكتبت دنيا سمير غانم على الصورة «يارب وإن قصرنا عليهم بالدعاء فأنت ربهم الذي لا ينساهم، اللهم أرحم سمير غانم ودلال عبد العزيز رحمة تسع الدنيا ومن عليها».

دنيا سمير غانم وفيلم الجارداية

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تواصل تصوير فيلمها الجديد الجارداية، ومن المقرر أن تعود إلى بلاتوهات تصوير العمل مجددًا خلال شهر مايو المقبل.

أحداث فيلم الجارداية

فيلم الجارداية يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الجارداية

والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، كما يظهر أحمد سعد ضيف شرف ضمن الأحداث، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.