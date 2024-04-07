ما هو عمر الفنانة دنيا سمير غانم الحقيقي والسر وراء خسارة وزنها؟

في حوار تلفزيوني مؤخرا، فتحت فيه الفنانة دنيا سمير غانم، قلبها، وكشفت فيه عن علاقتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان، وكيف تتعامل مع ابنتها «كايلا» وكيف تخطت صدمة وفاة أبيها، وتجاوزت لحظات الحزن، وأوضحت خلاله الكثير عن جوانب حياتها، وشخصيتها، وما هو عمرها الحقيقي.

ما هو عمر الفنانة دنيا سمير غانم الحقيقي؟

وتطرقت الفنانة دنيا سمير غانم، للحديث عن عمرها الحقيقي، خلال تصريحات تلفزيونية، وكيف أصبح هناك اختلافًا واضحًا بين جيلها، والأجيال الأخرى، مؤكدة أن الاختلاف الكبير بين جيلها والجيل الحالي، يكمن في مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها، وكيف أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الجمهور.

وخلال لقائها الأخير، أكدت دنيا سمير غانم أنها مواليد عام 1985، أي تبلغ من العمر 39 عامًا، وتقترب من عقدها الرابع.

كيف خسرت دنيا سمير غانم وزنها؟

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم، خلال حديثها عن سر نقص وزنها بشكل كبير، موضحة أن الأمر ليس له علاقة بالحزن، ولكنه بسبب المجهود الكبير التي تبذله على المسرح مؤخرًا.

وأكدت الفنانة أن المجهود المبذول على المسرح، خلال الآونة الأخيرة بسبب المسرحية التي تقوم بتصويرها خلال هذه الأيام، هي السبب في نقص وزنها «لما بشتغل مسرح بخس غصب عني، والمسرحية اللي إحنا بنعملها دي فيها جري كتير، والمسرح مش سهل خالص»