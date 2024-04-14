دنيا سمير غانم تتذكر والديها بالدعاء: «اللهم اجعل عن يمينهما نورا»

طالبت الفنانة دنيا جمهورها بالدعاء لوالدها سمير غانم، ووالدتها دلال عبد العزيز، في آخر أيام عيد الفطر المبارك.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها

ونشرت دنيا سمير غانم دعاء لوالديها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «اللهم في هذا الفجر اللهم ارحم سمير غانم ودلال عبد العزيز اللهم اجعل يمينهما نورًا، حتي تبعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك وافرش قبرهما من فراش الجنة.. اللهم أعذهما من عذاب القبر، وجفاف الأرض».

دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي

ومن ناحية، أخرى أكّدت دنيا سمير غانم على علاقتها الوثيقة بشقيقتها إيمي، حيث تتحدثان طوال الوقت، حتى أنها انتقلت إلى منزل قريب من منزلها، ليكونا معًا بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ورحيل والدة زوجها حسن الرداد، وحاولت أن تسيطر على دموعها أثناء الحديث عن شقيقتها: «بقابل ستات كبار طول الوقت يقولولي خليكي مع أختك، خليكوا مع بعض دايمًا»، حسبما أكدت في تصريحات تلفزيونية.