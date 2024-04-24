في ذكرى ميلاد الراحل وائل نور.. مدحت صالح عن علاقته بصديق العمر: «كان أخ»

توافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل وائل نور الذي توفي عن عمر يناهز 63 عاماً، واستطاع أن يخلد ذكراه في أذهان جمهوره من خلال الأعمال الفنية التي تركها في تاريخ السينما والدراما المصرية.

وتحدث الفنان مدحت صالح عن علاقة الصداقة القوية التي ربطته بالفنان الراحل وائل نور في لقاء تلفزيوني مع أمير كرارة ببرنامج «سهرانين» على قناة ON، مشيرا إلى أن وائل كان أخا له ولم يكن مجرد صديق، مؤكدا أن رحيله جعله يحزن حزناً شديداً بما أثر بشكل سلبي على صحته النفسية.

علاقة مدحت صالح ووائل نور

وقال الفنان مدحت صالح خلال حديثه مع أمير كرارة «وائل نور كان صاحب عمري وبعد وفاته لم أشعر بأنني افتقدته، كما أنني لم أشعر بفقدان أي شخص أحبه ورحل عن عالمنا لأنه دائماً يظل معي، وفي بعض الأحيان أرسل له بعض الرسائل كأنه يعيش معي».

رحيل الفنان وائل نور

ومن الجدير بالذكر أن الفنان وائل نور رحل عن عالمنا يوم 2 مايو 2016 بشكل مفاجئ إثر إصابته بسكته قلبية بالتزامن مع تصوير مسلسله «شقة فيصل».