وائل غنيم: قطر تسلم أيمن نور مليون دولار شهريا.. وفلسطيني يدير "الشرق"

قال الناشط وائل غنيم، إن مصر مستهدفة، وهذا ليس مجرد كلام لكنها حقيقة، "المخابرات القطرية أكيد عندهم سيكشن اسمه مصر، أيمن نور بيجيب فلوسه منين؟ أكيد من القطريين، هل فيه اجتماعات بتحصل لحد بيسلمك مليون دولار في الشهر؟ أكيد، هل الشخص اللي بيسلمك مليون دولار في الشهر نفسه في حاجات أحيانا بتحصل؟ آه وأكيد بيقولك عنها".

وأبدى "غنيم"، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استغرابه بأن مسؤول مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، الفلسطيني عزام التميمي رغم أن القناة تهتم بالشأن العام المصري.

وتابع: "أنا مش عاجبني الوضع بس مينفعش نهدها، وكون الناس مش بتسمع في البلد ده حاصل، المسؤولين مش بيسمعونا كويس ده واقع، معندهمش آليات وثقافة السمع، وده حقيقي، والكلام ده يتبني، من غير هدم أو تكسير أو نرفزة أو قلة أدب، أو تهييج على البلد".