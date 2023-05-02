في الذكرى السابعة لوفاة وائل نور.. محطات في حياة «الابن الروحي» لفريد شوقي

تحل اليوم الذكرى السابعة لوفاة الفتى الشقي ورمز من رموز الفن المصري الفنان الراحل وائل نور، حيث إنه من مواليد 24 أبريل 1961 وحصل على دبلوم معهد سكرتارية قبل التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

تبنى موهبته الفنان الكبير الراحل فريد شوقي

اكتشف موهبته في بداياته المخرج أحمد فؤاد والذي قدمه لأدوار عديدة في السينما والتليفزيون وكان يشتهر بخفة ظله وكاريزما جعلته يظهر في دور الشاب الشقي، وكان الحظ حليفه في هذا الوقت حيث تبنى موهبته الفنان الكبير الراحل فريد شوقي وقدمه في أبرز أدواره في مسلسل البخيل وأنا والذي حقق نجاحا واسعا آنذاك واستطاع وائل نور أن يدخل قلوب العديد من المشاهدات بموهبته الكبيرة وقدرته على تقديم الأدوار المختلفة بين الشرير والطيب والرومانسي وخفيف الظل وأطلق عليه فريد شوقي لقب المشخصاتي بسبب ذلك.

استكمل وائل نور مشواره الفني وحقق نجاحا كبيرا من خلال المشاركة في أعمال مختلفة تخطت الـ 140 عملا بين السينما والتليفزيون ومن أبرزهم المال والبنون، البخيل وأنا، ذائب الجمل، شباب رايق جدا، يوم عسل ويوم بصل، مراهقون ومراهقات، البيه البواب، سنوات الخطر، زواج بدون إزعاج.

واختفى وائل نور عن الساحة الفنية في آخر 10 سنوات في حياته ولكنه عاد في السنة الأخيرة للنشاط الفني وقدم فيلم الليلة الكبيرة بمشاركة الفنان عمرو عبد الجليل وأحمد رزق وأحمد بدير، وكانت آخر مشاركة ليه قبل الوفاة مباشرة هو مسلسل شقة فيصل مع الفنان كريم عبد العزيز

وعن حياته الأسرية، تزوج وائل نور من الفنانة أميرة العايدي ولكن الزواج لم يستمر أكثر من 7 سنوات وانفصلا وأنجب منها طفلين هما يوسف وسارة، وتزوج بعدها من أخرى تدعى غادة أبو نوح عام 2010 من خارج الوسط الفني وأنجب منها طفلته جودي التي ولدت بعد وفاته بـ9 أيام.

يوسف وائل نور: لم يتخل عنا أحد من أصدقاء والدي الفنانين بعد وفاته

ويقول ابنه يوسف عن حياته الشخصية في المنزل من خلال حديثه في لقاء تليفزيوني «والدي كان خفيف الظل ويحب الضحك والهزار وكان يمازحنا طول الوقت وورثت منه الطباع الشخصية بالإضافة للملامح والصوت، وبعد وفاته لم يتخل عنا أيا من أصدقاؤه في الوسط الفني».

توفي وائل نور عن عمر ناهز 55 عاما، يوم 2 مايو 2016، في شقته الخاصة في الإسكندرية بعد تشخيص سبب الوفاة بجلطة في الشريان التاجي بالقلب، تاركا إرثا كبيرا من الأعمال الفنية المميزة والتي لاقت قبول كبير من جمهوره وحفظت مكانها في قلوبها بالإضافة لابنه يوسف الذي الدخل عالم الفن بعد والده وشارك في العديد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل كلبش ومسلسل لحم غزال.