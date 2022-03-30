يوسف وائل نور عن كواليس «دايما عامر»: ضحك وهزار

قال الفنان يوسف وائل نور، إن مسلسل «دايمًا عامر»، المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2022، سيكون من الأعمال الدرامية المهمة، خصوصًا وأنه يجمع مواقف كوميدية كثيرة بين نجوم العمل والشباب المشاركين معهم، فضلًا عن مناقشته قضية تمس كل بيت في مصر وهي التعليم ومشاكل الطلاب.

أبطال مسلسل دايمًا عامر

مسلسل دايمًا عامر، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، كريم عفيفي، سما إبراهيم، محمد محمود، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، ميرنا نور الدين، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.

يوسف وائل نور: مجدي الهواري مخرج متميز

وعن كواليس العمل، قال يوسف وائل نور في تصريحات لـ«الوطن»: «ساعات من كثرة الضحك مش بنقدر نكمل تصوير، وطبعًا ده لما يكون مدرسين المدرسة اللي احنا فيها، نجوم كوميديا مثل محمد ثروت وكريم عفيفي ومحمد محمود، بخلاف النجم مصطفى شعبان، اللي بيجسد شخصية المشرف الاجتماعي، وفي الطبيعي دمه خفيف جدًا، وصلاح عبدالله، قيمة وقامة كبيرة، وبالتالي الجو كله ضحك وهزار ومتعة».

واستطرد بقوله «سعيد جدًا بالعمل مع مخرج متميز مثل مجدي الهواري، والذي يمتلك أدواته الفنية ويتمتع بمهارات عالية جدًا، ولديه قدرة على توجيه الممثل ومساندته ودعمه لتوصيل مايريده بشكل سلس، وحريص على أن يمنحنا مساحة كبيرة وكأن كل فنان حتى لو كان شابًا صغيرًا بمثابة نجم في مكانه، وبالتالي يشعر كل واحد منا أن له مكانته ووضعه في المسلسل».

تدور أحداث المسلسل، حول شخصية عامر عبدالرازق، والذي يلعب دوره مصطفى شعبان، ويجد نفسه يعمل مشرفًا اجتماعيًا بإحدى المدارس التي تمتلك قسمي «ناشونال وانترناشونال» ويدب فيها الخلافات بين طلاب القسمين، ويضطر للتدخل بنفسه، وكل ذلك في إطار اجتماعي كوميدي.