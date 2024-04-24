انطلاق مؤتمر الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة بمكتبة الإسكندرية

انطلق قبل دقائق، مؤتمر الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، ونهلة زيتون أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي، وأحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الذي استهل المؤتمر بكلمته موجهًا الشكر لجميع الحضور.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية، إن المرأة نصف المجتمع، ووجب عليها أن تعمل مثل الرجل ولها نفس الحقوق، وكان ذلك موجودًا في الكثير من المناصب، وخير دليل على ذلك شغل القيادات النسائية الكثير من الوظائف في مكتبة الإسكندرية.

وبحسب «زايد» هناك 3 أمور أساسية وجب التخلص منها، وهي نظرة البعض أن المرأة مكانها المنزل فقط، لكن يجب أن تكون هناك مشاركة بين الطرفين لإنشاء أسرة متكاتفة، أما الأمر الثاني يتمثل في الهيمنة الذكورية الملتحمة بالقبلية، وذلك الأمر عالميا وليس محليا فقط، ومرتبط بالكثير من الأعراف.

وأشار إلى أن الأمر الثالث والأخير هو التهميش والاستبعاد خاصة في المناصب السياسية أو ذات الشأن العالي، فوجب التخلص منها قدر الإمكان.