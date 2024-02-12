أستاذ علوم سياسية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تخرق الأعراف الدولية

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الانتهاكات التي تُمارس من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين تمثل خرقاً لكل الأعراف الدولية، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، والاستخدام المفرط للقوة.

سياسة الانتهاكات مستمرة حتى الآن

وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، أن مصر تحركت على المستويين الإقليمي والدولي، وعقدت لقاءات مع قادة العالم، فضلاً عن اتصالات أجرتها أو تلقتها بشأن حل الأزمة، وذلك في الوقت الذي حظيت فيه إسرائيل بدعم غربي كبير، قائلا «سياسة الانتهاكات مستمرة حتى الآن».

وأشاد أستاذ العلوم السياسية ببيان وزارة الخارجية المصرية الأخير، الذي ردت فيه على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، موضحاً أن مصر حذرت من استمرار عمليات التصعيد، واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، والتي تؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

الجهود المصرية مستمرة لإيقاف التصعيد

وأكد «الشيمي»، أن مصر تعمل على وضع القوى الدولية أمام المسؤولية، في محاولة لإثناء إسرائيل عما تقوم به لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الجهود المصرية مستمرة لإيقاف التصعيد العسكري وتهدئة الأوضاع.