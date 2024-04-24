أبناء وبنات النبي محمد.. تعرف على أسماءهم وأحبهم لخاتم المرسلين

تزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من 9 سيدات هنّ أمهات المؤمنين، إلاّ أن السيدة خديجة بنت خويلد والسيدة مارية القبطية هنّ فقط من أنجبنّ الأبناء للنبي عليه الصلاة والسلام.

أبناء الرسول بالترتيب

وعن أبناء الرسول بالترتيب، فقد ذكرت كتب السيرة النبوية أنّ للرسول 3 أبناء من الذكور و4 من البنات، وكلهنَّ من السيِّدة خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- ما عدا ابنه عبدالله، أما الذكور فكانوا كالتالي:

الأبناء الذكور

القاسم: كان القاسم أوَّل أبناء النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- وأوَّل مولودٍ يولد له، وأمُّه هي خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها-، وُلد القاسم في مكَّة المكرَّمة قبيل بعثة النَّبيِّ بشيءٍ يسيرٍ وأدرك البعثة، إلَّا أنَّه مات صغيراً، وقيل كان القاسم يحبو ويركب الدَّابة عندما توفي.

عبدالله: وهو ثاني أبناء النبيِّ من الذُّكور من السَّيدة خديجة -رضي الله عنها-، وُلد بعد بعثة النَّبيِّ -عليه الصلاة والسّلام- في مكَّة المكرَّمة، ومات فيها، ولم يعمِّر عبد الله طويلاً فقد مات كأخيه القاسم في سنِّ الطُّفولة، ولقَّبه النَّبيُّ بالطّيب الطّاهر، ولمَّا مات عبد الله ظنَّ المشركون أنّ نسل محمّد قد انقطع وعيَّروه بأنَّه لم يبق له أحدٌ، فنزلت بذلك سورة الكوثر لتردَّ عليهم.

إبراهيم: وُلد إبراهيم لرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في المدينة المنوَّرة بعد الهجرة، وذلك في شهر ذي الحجَّة من السَّنة الثّامنة للهجرة، وهو من مارية القبطية التي كانت أمةً أرسلها ملك مصر هديةً لرسول الله، وقد فرح رسول الله بمولده وأهدى من بشَّره به عبداً، وعاش إبراهيم سنةً ونصف ثمَّ مات في المدينة المنورة، وقد حزن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حزناً شديداً لوفاته وبكى عليه، وقال: «إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولَا نَقُولُ إلَّا ما يَرْضَى رَبُّنَا، وإنَّا بفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ».

بنات النبي

زينب: وُلدت زينب بعد القاسم وهي أكبر بنات النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- ، وقد وُلدت في مكَّة المكرَّمة، وزوَّجها رسول الله لابن خالتها هالة بنت خويلد وهو أبو العاص بن أبي الربيع -رضي الله عنه-، وأسلمت مع أبيها وهاجرت معه إلى المدينة، وماتت في حياة والدها في السَّنة الثّامنة للهجرة.

رقية: السيدة رقية رضى الله عنها وهي ثاني بنات النبي بعد زينب.

أم كلثوم: السيدة أم كلثوم رضى الله عنها وهي ثالث بنات النبي بعد زينب ورقية.

فاطمة: السيدة فاطمة أصغر بنات النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- وأحبَّهنَّ إلى قلبه، وكانت تكنَّى بالزَّهراء، تزوَّجت عليّ بن أبي طالب -كرّم الله وجهه- في السَّنة الثَّانية للهجرة، وأنجبت له الحسن، والحسين، ومحسن، وزينب، وأم كلثوم، وكانت وفاتها بعد وفاة أبيها محمَّد -عليه الصّلاة والسلام- بستّة أشهر، وذلك في شهر جمادى الأولى من السَّنة الحادية عشرة للهجرة.