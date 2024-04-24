فاطمة محمد علي وبناتها ضيوف «معكم منى الشاذلي».. الخميس

تعرض حلقة برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة ON، الخميس المقبل، حلقة الفنانة فاطمة محمد علي وبناتها «أعضاء فرقة ثلاثي البهجة».

حالة من السعادة أحدثتها فرقة «ثلاثي البهجة» داخل الاستوديو بعد تسابقهم في الغناء والحكي، واستعراض كواليس الفيديوهات اللاتي تظهرن فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحلقة استعرض الثلاثي الموسيقى الخاصة بهم، باستخدام أواني وأطباق المطبخ، مثلما يفعلون في فيديوهاتهم التي يصنعونها داخل منزلهم.

وكشفت الفنانة فاطمة محمد لمنى الشاذلي خلال الحلقة، أنها عملت كثيرًا في المسرح وأدت أدوارًا قليلة في الدراما، مؤكدة أن المخرجين حصروها في أدوار «النكد» على الرغم من حسها الفكاهي.

وخلال الحلقة، تؤدي فاطمة وابنتيها «حبيبة وفرح» عددا من الأغاني التي أشعلت جمهور البرنامج، وصنعت حالة من البهجة داخل الاستديو.

وفي فقرة ثانية من الحلقة، تستضيف منى الشاذلي فريق من طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان، والذين حققوا انجازًا كبيرًا في مسابقة دولية لإنشاء مباني تستطيع تحمل هزات قوية من الزلازل.