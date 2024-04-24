برلمانية: ذكرى تحرير سيناء الغالية تحمل أسمى معاني الوفاء والعزة

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن إحياء ذكرى تحرير سيناء من كل عام، هو إحياء لأسمى معاني الفخر والعزة التي تجسدها هذه الذكرى العظيمة، حيث استكمال وتكليل انتصارات مصر وشعبها وجنودها التي تحققت في حرب أكتوبر من عام 1973، لتفرض مصر سيطرتها وسيادتها الكاملة على الوطن الغالي والدولة المصرية القوية.

ذكرى تحرير سيناء الغالية تحمل أسمى معاني الوفاء

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تحرير سيناء هو تأكيد للعالم بأن مصر لديها جيش قوي لا يضاهي بسالته وشجاعته جيش في العالم، عندما يكون الهدف هو الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وأمن وسلامة واستقرار أبنائه، كما أنها تمتلك قيادة سياسية حكيمة وقوية لا يمكن أن تفرط في شبر واحد من الأرض المصرية، وهو ما أكده أيضًا جهود مصر في ردع محاولات الإرهاب والتطرف للتمكن من أرض الفيروز، فما كان لها إلا أن تفتح أبوابها لتكون مقبرة لهم.

وأشارت الدكتورة عايدة نصيف إلى أن ذكرى تحرير سيناء الغالية وما تحمله من معاني وفاء وعزة وفخر، ستظل الدافع لأن تكون مصر هي راعي السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز دورها الرائد لإنهاء الصراعات القائمة للحفاظ على الأمن القومي ليس المصري فقط وإنما العربي والإفريقي والدولي أيضًا.

وهنأت القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لذكرى تحرير سيناء.