«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء.. بقعة غالية من أرض مصر

هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بذكرى تحرير سيناء، ذلك التاريخ الذي استعادت فيه مصر جزء غالٍ من أراضيها.

نهضة غير مسبوقة بسيناء

وقال حزب حماة الوطن في بيان: «ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء، لا يخفى على أحد ما تشهده هذه البقعة الغالية من أرض مصر من أعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل عبر مشروعات قومية في كل المجالات، التطور الكبير الذي تشهده سيناء جاء بعد جهود عظيمة وسنوات من مواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه، قدمت خلاله مصر عددا كبيرا من الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن».

مواصلة تعمير أرض الفيروز

وأعرب حماة الوطن، عن كامل دعمه لكافة جهود الدولة من أجل مواصلة تعمير أرض الفيروز، واستكمال أعمال التطوير والنهضة الكبيرة التي تشهدها.