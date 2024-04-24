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ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

كتب:

محمد بركات
12:01 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
الإدارة العامة للمرور

الإدارة العامة للمرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط في الشوارع، وتطبيق القانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 16 ألفا و965 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(577) مخالفة السير بدون تراخيص.

(19) دراجة نارية مخالفة.

(9358) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(11) مخالفة موقف عشوائي.

(365) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها، لضبط المخالفات المرورية.

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