جامعة الملك سلمان أكبر مشروع للتعليم العالي في سيناء.. تكلفتها 10.5 مليار جنيه 

شهد قطاع التعليم الجامعي في سيناء خلال الـ10 سنوات الماضية، طفرة كبيرة بمختلف القطاعات؛ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالنظر إلى سيناء وتنميتها بمختلف القطاعات العلمية والبحثية بما يجعلها رائدة.

وأكد الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة لديها 3 أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، وهي من أكبر المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية 10.5 مليار جنيه.

مقر جامعة الملك سلمان

وأضاف «حسين»، أن المقر الرئيس للجامعة يقع بمدينة الطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات: (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، وفرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقدم برامج (العلوم الأساسية، الطب البيطري، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية)، وفرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويضم كليات: (السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال).