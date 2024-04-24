«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن تنمية وتعمير سيناء: أكبر مشروع في تاريخ مصر

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ملف جريدة «الوطن» بعنوان «تنمية وتعمير سيناء.. أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر».

تنمية سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم 2014 كان حريصا على دحر الإرهاب، وتنمية سيناء.

أكثر من 363 مليار جنيه لضخ التنمية في سيناء

وأضاف الجالي أن هناك مرحلة ثانية لتنمية سيناء تحدث فيها رئيس الوزراء، بتكلفة قدرها 363 مليار جنيه، وذلك خلال الـ5 السنوات المقبلة، موضحا أن الرقعة الزراعية داخل سيناء زادت، وجرى إنشاء الكثير من الأنفاق التي تسهل عملية المرور، وتطوير الشكل العمراني بها.