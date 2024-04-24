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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المجازر في غزة لم نشهدها خلال أي حقبة تاريخية

كتب:

منار مجدي
01:06 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المجازر والجرائم التي تحدث في قطاع غزة، لم نشهدها في أي حقبة تاريخية، موضحا أن هذه المجازر التي ارتكبت مدونة في سجلات المحاكم الدولية، وتحديدا في محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن دول العالم تسعى إلى تحقيق العدالة، وأن يدفع  كل من ارتكب هذه المجازر ثمن هذه الأفعال الشنيعة في حق الإنسانية.

ارتكاب أكثر من 3 آلاف مجزرة خلال 6 أشهر فقط

وأضاف «أبو سعيد»، عبر تطبيق skype على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البعثة الأممية لحقوق الإنسان دونت كل هذه الانتهاكات منذ بداية الحرب، موضحا أنه تم استخدام أكثر من 75 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 3 آلاف مجزرة ارتكبت خلال 6 أشهر فقط.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن اليوم الآلية المعتمدة في الجنائية والعدل الدولية مبنية على هذه التقارير المدونة الثابتةـ التي سُجلت من خلال عدد كبير من الجهات، سواء كانت في المنظمات الدولية أو الدول المعنية التي تتابع هذه القضية من خلال المحاكم.

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