بسبب مشاهدته لأفلام الرعب.. طالب يتهجم على 3 أشخاص ويصيبهم بجروح خطيرة

قضية غير تقليدية كانت في انتظار هيئة المحلفين بإحدى المحاكم البريطانية، إذ كان المتهم عمره 16 عامًا فقط، وما أثار دهشة الجميع هو سبب وأداة تنفيذ الواقعة، إذ تسبب في إصابة طالبين في أثناء نومهما وأحد المعلمين بمدرسته، وذلك من خلال 3 مطارق.

محكمة «إكستر كراون» البريطانية، استمعت إلى دفاع المراهق، إذ برر جريمته بأنه كان يسير في أثناء النوم في ذلك الوقت، ولم يعِ ما كان يفعله، وما يدل على صحة دليله أنه ارتكب فعلته وهو يرتدي سروال الملاكمة فقط، وفق صحيفة «مترو» البريطانية.

هجوم على طالبين داخل المدرسة

تعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2023، ففي الساعة الواحدة صباحًا، تفاجأ طالبان بمدرسة بلونديل الداخلية في بلدة تيفرتون، بأحد الطلاب وهو يرتدي سروالا فقط ويحمل في يديه 4 مطارق، وهجم عليهما في أثناء نومهما، وعندما سمع مدير المنزل «هنري روف سيلفستر» ضوضاء آتية من غرفتي الطالبين أسرع إليهما.

ووجد مدير المنزل، أحد الأشخاص الذي يتبين هويته وقتها يقف وظهره إليه، وعندما استدار هاجمه وضربه على رأسه بالمطرقة بشكل متكرر، وجرى نقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وقتها، إذ أصيب الثلاثة بكسور في الجمجمة والضلوع فضلا عن وجود ثقب في الرئة ونزيف داخلي.

سبب هجوم المراهق

وفي أثناء عرض القضية، قال المحامي لهيئة المحلفين إنّ المراهق نفذ الهجوم لكنه غير مذنب بمحاولة القتل لأنه كان يمشي في أثناء النوم، لافتًا إلى أنّ الصبيين هما أصدقاء له وزملاء سكن المدعى عليه، ولم يكن لديه أي سبب أو نية لقتلهما ولا مدير المنزل أيضًا.

وكانت حجة الدفاع أمام المحكمة، هي أنّ المدعى عليه برئ من التهمة لأنه لم يكن واعيًا ومستيقظًا حينها، ما ينفي الدافع لارتكاب الواقعة في الأساس، فيما قال المتهم إن السبب الذي دفعه لارتكاب الجريمة ربما يعود إلى أنّه في عقله الباطن كان يستعد لنهاية العاليم إذ كان يشاهد كثيرًا من أفلام الرعب والزومبي.