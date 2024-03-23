سامح عاشور يتفقد لجان محكمة شمال القاهرة وينافس بقائمة مغلقة

تفقد سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين، اللجان الانتخابية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وسط مجموعة من مؤيديه وحرص على التقاط الصور مع الناخبين داخل ساحة المحكمة، بعد الإدلاء بصوته في مقر النقابة العامة.

المرشحون على منصب النقيب

وينافس سامح عاشور على منصب النقيب بقائمة تشمل كل من سعيد عبد الخالق، وخلف شعيب، ومنصور عمار، وضيف الطيب، وطارق بخيت، وعلى عواد، وعيسى أبو عيسى، وكمال مهنی، وماجد حنا، ومحمد هيبة، وأحمد أسامة الضبع، ومحسن لطفي، ويحيى التوني، وإسماعيل طه، وخالد أبو كراع، ومجدي سخي، وإبراهيم فؤاد، وأحمد العساس، والسيد هاشم، ومحمد عيسى، ومحمد عريضة، وممدوح عبد العال،

ومن بين قائمة سامح عاشور كل من عصام حطب، ومحمد ممدوح نمير، وحاتم رسلان، وحسين الشاذلي، وعلى الصغير.

وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف النيابة الإدارية، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.