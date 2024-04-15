التحول الرقمي.. تجربة تتيح الكفاءة والتنافسية وتغني عن المستشارين التقليديين

ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، أن استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين الأعمال والخدمات والمنتجات في عالم متغير باستمرار لزيادة الكفاءة والتنافسية والقيمة، يسمى بالتحول الرقمي، ولا يقتصر على الجانب التقني لكنه يتطلب تغيير النظرة والممارسة في مجال العمل من أجل نقلة نوعية.

تزويد الكفاءة والإنتاجية مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني

ولفت المركز، في فيديو قصير تمّ بثه على الصفحة الرسمية له على «فيس بوك»، إلى أنَّ هناك أدوات وتقنيات عديدة تستفيد منها كل مؤسسة حسب احتياجاتها وميزانيتها، منها تحسين تجربة العميل مثل الواقع الافتراضي والمدمج والمعزز والذكاء الاصطناعي وغيرها، والتي تزود الكفاءة والإنتاجية مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والشبكات الذكية والتي تعزز التعاون والابتكار والتعلم مثل مساحات العمل الرقمية والمنصات الاجتماعية.

هيئة الرقابة المالية تستعد لإطلاق أول ترخيص لـ«robo- adviser»

وأوضح معلومات الوزراء أنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تستعد لإطلاق أول ترخيص لـ «روبو أدفايزر» (robo- adviser) لإدارة المحافظ والاستثمارات، مشيرًا إلى أنَّ «روبو أدفايزر» هو مستشار مالي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستثمرين على إدارة محافظهم المالية، ومنتشر في أوروبا وامريكا والشرق الأوسط، وأبرز تطبيقاته متواجدة في السعودية والإمارات.

مميزات «robo- adviser»

وأشار المركز إلى أنَّ من أبرز مميزاته، الراحة والإتاحة لخدماته الأونلاين على مدار اليوم، وكذلك الشفافية لأنّه يشرح لعملائه كيفية اختيار الاستثمارات، ورسومه أقل من رسوم المستشارين التقليديين.