تفاصيل توريد احتياجات التحول الرقمي بالديوان العام في المنيا

أعلنت محافظة المنيا إجراء 6 ممارسات علنية عامة لتوريد احتياجات التحول الرقمي «البنية التحتية» ومراكز شبكات المرافق والرفع المساحي بالديوان العام، وذلك في جلسة «1» الأحد المقبل الساعة الـ10 صباحا، مشيرة إلى أن مبلغ التأمين الابتدائي يقدر بـ300 ألف جنيه، وكراسة الشروط بـ579 جنيها.

توريد احتياجات مراكز شبكات المرافق

وأوضحت محافظة المنيا أن إجراء الممارسة العامة لعملية توريد احتياجات مراكز شبكات المرافق والرفع المساحي بالديوان العام في جلسة «2» سيكون الأحد المقبل الساعة 11 صباحا، ومبلغ التأمين الابتدائي يقدر بـ470 ألف جنيه، وكراسة الشروط بـ807 جنيهات، مشيرة إلى أن الجلسة «3» ستبدأ الـ1 ظهرا، في نفس اليوم، لتوريد عدد 3 نصف مقطورة قلاب 45 مترا مكعبا إلى 50 مترا مكعبا بالديوان العام، ومبلغ التأمين الابتدائي يقدر بـ75 ألف جنيه، وكراسة الشروط بـ351 جنيها.

وأشارت محافظة المنيا إلى أن إجراء الممارسة العامة رقم «4» سيكون الساعة الـ2 ظهراً، الأحد المقبل لعملية توريد احتياجات المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية بالديوان العام، والتأمين الابتدائي 76 ألفا و500 جنيه، وكراسة الشروط بـ351 جنيها.

توريد أثاث وتجهيزات مبنى الحماية المدنية

كما أعلنت محافظة المنيا عن إجراء المناقصة العامة رقم «18» بجلسة 11 صباحا، الاثنين المقبل لعملية توريد أثاث وتجهيزات لمبنى الحماية المدنية، والتأمين الابتدائي 14 ألف و900 جنيه، وكراسة الشروط بـ351 جنيها.

كما أعلنت محافظة المنيا عن إجراء المناقصة العامة رقم «19» جلسة 12 ظهرا، الاثنين المقبل لعملية توريد أثاث وتجهيزات لقسم شرطة المرافق، والتأمين الابتدائي 3500 جنيه، وكراسة الشروط بـ351 جنيها.