أسعار السمك اليوم في المحافظات.. انخفض بأسواق البحيرة بعد المقاطعة

شهدت أسعار السمك اليوم في المحافظات انخفاضا ملحوظا بالتزامن مع مقاطعة شراء الأسماك في عدد من المحافظات، لا سيما المحافظات الساحلية، إذ بدأت في محافظة بورسعيد منذ 3 أيام، كما جرى تدشين مبادرة المقاطعة في كفر الشيخ والبحيرة أمس، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار

و أسعار السمك اليوم في المحافظات رصدتها عدسة «الوطن» من خلال بث مباشر أجرته مع عدد من تجار الأسماك في الأسواق، للوقوف على مدى تأثير مقاطعة شراء الأسماك على الأسعار.

أسعار السمك اليوم في المحافظات

والتقت عدسة الوطن محمد إسماعيل، أحد تجار السمك في البحيرة، ورصدت أسعار السمك على النحو الآتي:-

- أسعار كيلو الجمبري تتراوح من 300 جنيه إلى 400 جنيه

- سعر كيلو سمك الياسمين 100 جنيه

- سعر كيلو أسماك المكرونة 120 جنيه

- سعر كيلو السردين 80 جنيها

- سعر كيلو البلطي 80 جنيها

- سعر كيلو السمك البياض 120 جنيها

- سعر كيلو السمك المرجان 200 جنيها

- سعر كيلو سمك دينيز 280 جنيها

- سعر كابوريا 150 جنيها

- سعر كيلو سمك اللوت 200 جنيها

- سعر كيلو سمك بربور 250 جنيها

- سعر كيلو السمك البوري 150 جنيها