أهالي البحيرة يشاركون في مبادرة مقاطعة الأسماك.. أسعارها تضخمت بنسبة 50%

شارك أهالي محافظة البحيرة في مبادرة مقاطعة شراء الأسماك بجميع أنواعها لمدة أسبوع تبدأ من اليوم الثلاثاء، منددين بارتفاع الأسعار الجنوني في قطاع الأسماك خلال الفترة الأخيرة، وأصدر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات مقاطعة شاملة استجاب لها أبناء المحافظة.

مبادرة مقاطعة شراء الأسماك في البحيرة

وجاءت مبادرة مقاطعة شراء الأسماك في البحيرة بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية، وتهدف لإيصال رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة التدخل للحد من هذا ارتفاع الأسعار وتوفير الأسماك بالأسعار العادلة، فضلا عن مراقبة التجار وضبط المخالفين منهم.

وأوضح أبناء المحافظة في بيان، أن المبادرة تؤدي إلى تعديل سلوك المستهلكين وتحويل اهتمامهم إلى مصادر أخرى للبروتين، مثل اللحوم والدواجن، مشيرين إلى أنها تعمل أيضا على تخفيض أسعار الأسعار وتلبي مطالب المواطنين.

معظم أسعار الأسماك تجاوزت الـ100جنيه للكيلو الواحد

و من جهته، أعرب عادل هندي، موظف بمحكمة الدلنجات الجزئية، عن استيائه من الارتفاع المبالغ في أسعار الأسماك خلال الآونة الأخيرة، الذي وصل إلى 50% عن سعرها الفعلي، مستنكرا هذا الوضع خاصةً خلال شهر رمضان وبعد عيد الفطر.

وذكر أن أسعار معظم أسعار الأسماك تجاوزت الـ100جنيه للكيلو الواحد، مؤكدا أن فكرة المقاطعة هي الحل الأمثل للسيطرة على طمع التجار، إذ تعمل المبادرة على توصيل رسالة لأن يكون المواطن إيجابيًا ويشارك في التغيير.