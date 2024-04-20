تحرير 20 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في البحيرة

نفذت إدارة تموين كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز بدائرة الإدارة، و لفحص شكاوى المواطنين، وجاءت الحملة برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين كوم حمادة.

تحرير 20 محضراً تموينياً خلال حملة

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 20 محضراً تموينياً ضدّ أصحاب المخابز جاءت كالآتي:-

- تحرير محضر ضدّ صاحب مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرام نقص في الرغيف الواحد مما يستوجب دفع غرامة ماليه وغلق المخبز لمدة شهر.

-تحرير محضر ضدّ صاحب مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير 12 محضراً تموينياً ضدّ أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين لمخبزين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل.

- تحرير محضر لمخبز لعدم نظافه أدوات العجين وجاري، إرسال المحاضر للمديرية لائحة الجزاءات لاتخاذ اللازم.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية؛ لمراقبة أوزان الخبز وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها