الكشف على 117 مريضا ضمن قافلة مجانية في المنوفية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، وجمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 117 مريضا من غير القادرين بقريتي جريس وساقية المنقدي بمركز أشمون، وقريتي العروسة ومنشأة السلام مركز تلا، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمستشفى الجامعى بشبين الكوم.

تنظيم القافلة تم وفق خطة تستهدف كل نجوع المنوفية

وأعلن محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، تنظيم القافلة تم وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي في شبين الكوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية

الكشف والعلاج بالمجان في القافلة

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأضاف شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.