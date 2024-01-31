جمعية الأورمان: إطلاق حملة «ستر ودفا» لدعم المحتاجين في القرى والمحافظات

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن حملة «ستر ودفا» حملة لكل المصريين في أنحاء الجمهورية، وأن أغلبية المستهدفين من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.

الكثير من البيوت تحتاج لأسقف جديدة

وأضاف «شعبان» خلال مداخلة له مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc» أن هناك الكثير من البيوت في المحافظات والأرياف المصرية تحتاج إلى أسقف جديدة خاصة خلال فترة الشتاء وتساقط الأمطار، كما يتم بالتعاون مع وزارة التضامن والتحالف الوطني حتى تصل المساعدات للمستفيد الحقيقي، كما نصل بالمساعدات سواء من بطاطين أو ملابس شتوية أو سلة الغذاء حتى باب المنزل.

استهداف الوصول للمستحق الحقيقي

وأوضح «شعبان» أن خلال السنة الماضية قدّم من 200 ألف إلى 250 ألف كرتونة رمضانية، وأن جمعية الأورمان تستهدف 125 ألف سلة غذاء للمحتاجين قبل شهر رمضان الكريم، وكل ذلك يتم بأبحاث دقيقة من خلال تعاون جمعية الأورمان مع وزار التضامن الاجتماعي وجمعيات العمل الأهلي بهدف الوصول للمحتاج الحقيقي ولعدم ازدواجية العطاء.