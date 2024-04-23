بالصور.. تحرك شاحنات مساعدات «التحالف الوطني» إلى غزة

تستمر مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتتنموي في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، ضمن جهود التحالف في العمل على مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال أزمته الحالية.

قوافل صناع الخير

ونشر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، منشورا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا يوضح من خلاله بدء تحرك عدد جديد من شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وتضم الشاحنات التابعة لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عددا كبيرا من المساعدات في قطاعات مختلفة، إذ ضمت مساعدات غذائية، وملابس، وبطاطين، وأدوية.

قوافل مؤسسة مرسال

وأطلقت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، 31 شاحنة تابعة للمؤسسة متجهة إلى قطاع غزة، تشمل مساعدات مختلفة بين أدوية وملابس وغذاء، وبذلك يصبح إجمالي الشاحنات حتى الآن 144 شاحنة، بتكلفة تخطت الـ230 مليون جنيه.