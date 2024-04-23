عضو «التحالف الوطني»: إدخال 1000 شاحنة إنسانية إلى قطاع غزة

أعلنت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني، دخول 1000 شاحنة إلى قطاع غزة مقدمة للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة الأخيرة وفتح معبر رفح وحتى الآن، تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة والجافة والأجهزة والمستلزمات الطبية والمياه والبطاطين والملابس، في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة قطاع غزة.

زيادة الجهود في دعم أهالي غزة

وصرح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إنّ المؤسسة بصفتها عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ولكونها أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر، مستمرة في تقديم الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة الذي يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، ويعاني من ظروف استثنائية صعبة، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني والدولة المصرية والتي يتم تنفيذها بصورة منتظمة وفق تطور وتصاعد الأحدث في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ مؤسسة مصر الخير عملت علي زيادة دعمها ومساعدتها للأشقاء في فلسطين خلال شهر رمضان، مؤكدا أنّ قوافل مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استهدفت تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة كمساعدة ودعم لهم في تحمل الأعباء التي تواجههم.

وأكد أنّ مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني استهدفت التركيز على النواقص من المستلزمات الأساسية وفق القوائم الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة، والتي اشتملت على المستلزمات الطبية الأساسية والمياه والمواد الغذائية ومعلبات الطهي الجاهزة ووسائل التدفئة بمختلف منتجاتها.

إرسال 300 ألف وحدة مستلزمات طبية

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أنّ توفير المستلزمات الطبية والعلاجية التي تم إرسالها لقطاع غزة تضمنت إرسال نحو 300 ألف وحدة من المستلزمات الطبية الجراحية العاجلة والأجهزة الطبية، و30 سرير مستشفي، فضلا عن إرسال أكثر من نصف مليون علبة دواء ولبن للأطفال، والمتطلبات الأساسية من حفاضات الأطفال والتي وصلت إلى ما يقرب من 120 الف وحدة.

وأوضح أنّ مؤسسة مصر الخير جهزت أكثر من 13 سيارة إسعاف بكامل أجهزة العناية المركزة، فضلا عن دعم السيارات بالأدوية والمستلزمات الجراحية اللازمة لإصابات الجروح البالغة والعمليات الطارئة، مشيرا إلى استمرار تدفق المساعدات وفق خطة الدولة وفي إطار قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لحين استقرار الأوضاع في قطاع غزة.