«سياحة الإسماعيلية» تنشر تعليمات استخدام الشواطئ.. احذر مخالفة الأولى

نشرت محافظة الإسماعيلية تعليمات استخدام الشواطئ ودخول القرى السياحية في المحافظة بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف خلال الفترة الحالية.

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في جميع الأندية وشواطئ المحافظة مع توفير فرق المنقذين على كل شاطئ للتدخل حال وجود أي طارئ.

تعليمات استخدام شواطئ الإسماعيلية

ووجهت إدارة السياحة بديوان محافظة الإسماعيلية عدة محاذير للمواطنين وتعليمات للالتزام بها لعدم تعريض حياتهم للخطر كالآتي:

1- ممنوع تعدي العلامات الارشادية على الشاطئ لعدم التعرض للغرق.

2- ضرورة اتباع تعليمات فرق الإنقاذ والغطاسين على الشاطئ.

3- حماية أولياء الأمور للأطفال وملازمتهم حال وجودهم على الشاطئ.

4- ضرورة الخروج من البحر في تمام الساعة السادسة مساء.

5- منع دخول المشروبات الكحولية والشيشة إلى داخل الأندية والشواطئ.

6- منع اصطحاب الحيوانات إلى داخل الشواطئ.

7- منع دخول إطارات السيارات الداخلية والتي تستخدم كـ«عوامات» أثناء السباحة.

8- منع دخول مواقد الغاز «الشعلة» لعدم تعرضها للانفجار وتعريض حياة المواطنين للخطر