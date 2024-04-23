«الشقة هتروح عليك».. «الإسماعيلية» تناشد حاجزي وحدات الإسكان باستكمال الإجراءات

طالب ديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين حاجزي وحدات الإسكان الاقتصادي بإسكان الشباب بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضرورة التوجه إلى مقر مجلس المدينة لإنهاء الإجراءات.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية: «على حاجزي وحدات الإسكان الاقتصادي بإسكان الشباب بمركز ومدينة القنطرة غرب، المسددين لمقدم الحجز ضرورة التوجه إلى مقر المركز للتوقيع على العقود، في موعد أقصاه 2 مايو المقبل».

الحجز يُلغى في هذه الحالة

وأكد بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية أن الحجز سيكون لاغيًا، ولن يُعتد به نهائياً حال عدم استكمال الإجراءات والتوقيع على العقود بحد أقصى يوم 2 مايو المقبل.

وقال البيان: «سنضطر آسفين إلى إلغاء العقد واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بعد مرور التاريخ المذكور».

وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان عن أسماء الفائزين في مشروعات إسكان الشباب في مدينة القنطرة غرب من مسددي مقدم الحجز خلال الأشهر القليلة الماضية».