محافظ الإسماعيلية: ألزمنا المخابز بقائمة أسعار.. وتحرير محاضر للمخالفين

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن الحملات التموينية مستمرة على مخابز المحافظة السياحية، لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين الصادر قبل أيام بتخفيض أسعار الخبز.

وأضاف في تصريحات خاصة أنه يجري المرور يوميا على مخابز الخبز الحر للتأكد من وزن الخبز و جودته، وتحديد سعر رغيف الخبز السياحي الفينو.

وأكد محافظ الإسماعيلية التنبيه على المخابز بوضع قائمة أسعار معلنة، بتنفيذ ما جاء بقرار وزير التموين رقم 15 لسنة 2024 الصادر في 21 ابريل الجاري والمتضمن تحديد سعر رغيف الخبز السياحي.

تحرير محاضر للمخالفين

وقال اللواء شريف بشارة إنه تم تحرير مخالفات أسعار لعدد من المخابز في الإسماعيلية وعدم وجود شهادات صحية، مشيرا إلى أن الإعلان يشمل قائمة بوزن الرغيف وسعره.