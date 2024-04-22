إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص في الإسماعيلية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة في المدينة ومركز أبوصوير استهدفت إزالة تعديات على أملاك الدولة وإيقاف حالات البناء بدون ترخيص.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، نجحت اليوم الاثنين، بوقف بناء صبة خرسانية وأعمدة لدور مخالف (بدون ترخيص)، بأحد العقارات أمام نادي المنتزه بمنطقة 24 أكتوبر.

وأضاف بشارة في بيان صحفي أن الحملة تأتي ضمن توجهات الدولة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال إنه تم رصد تشوينات لمواد بناء أمام أحد العقارات بمنطقة الحرفي (بدون ترخيص)، وعلى الفور تم التحفظ على جميع مواد البناء وفتح الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة بناء مخالف في أبوصوير

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية الوحدة المحلية لقرية أبوصوير البلد، اليوم الإثنين، نفذت إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء المخالف، من الطوب الأبيض (بدون ترخيص)، بطول 70 مترا.