ما هو عدم تحمل اللاكتوز وأسبابه؟.. راقب هذه الأعراض للبالغين والأطفال

اللاكتوز المكون الأساسي لسكريات الحليب ومنتجات الألبان، ويكون ​الشخص الطبيعي قادرًا على هضم سكر اللاكتوز عن طريق إنزيم اللاكتاز الذي تُنتجه خلايا في البطانة الدَّاخليَّة للأمعاء الدَّقيقة، و​في حالة نقص إنزيم اللاكتاز الهضمي، يصبح الشخص غير قادر على هضم اللاكتوز، ما يؤدي إلى الإسهال ومغص في البطن وهذا ما يُعرف بعدم تحمُل اللاكتوز.​

وبحسب هيئة الدواء المصرية، فإنّه عادةً لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمُّل اللاكتوز تناول الحليب ومنتجات الألبان، والتي تحتوي جميعها على اللاكتوز، وعادةً تظهر الأعراض عند البالغين بعد استهلاك أكثر من (250 - 375 مل) من الحليب.​

ويشتبه الطبيب في عدم تحمل اللاكتوز عند ظهور الأعراض بعد تناول مشتقات الحليب، فإذا أدى تجنب منتجات الحليب لفترة اختبارية تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع إلى زوال الأعراض بشكل كامل ثم عادت الأعراض عند استهلاك الشخص لهذه المنتجات مرة أخرى يجري حينئذ تأكيد التشخيص

أعراض عدم تحمل اللاكتوز عند البالغين

وتتمثل أعراض عدم تحمل اللاكتوز عند البالغين في الآتي:

- انتفاخ وتشنجات في البطن.

- إسهال مائي.

- غثيان.

- أصوات قرقرة أو غرغرة في الأمعاء لفترة تتراوح بين 30 - 120 دقيقة بعد تناول وجبة تحتوي على اللاكتوز.

- قد يمنع الإسهال الشديد الامتصاص المناسب للعناصر الغذائية ومع ذلك، فإن الأعراض الناتجة عن عدم تحمل اللاكتوز عادة ما تكون خفيفة.

أعراض عدم تحمل اللاكتوز عند الأطفال

ويعاني الطفل الذي لا يتحمل اللاكتوز من الإسهال، وقد لا يكتسب الوزن عندما يكون الحليب جزءًا من النظام الغذائي.

وتتمثل علاج عدم تحمل اللاكتوز في تجنُّب اللاكتوز أو استعمال مكملات اللاكتوز، وفي بعض الأحيان يلجأ البعض إلى مكملات اليود، وبالنسبة للمرضى الذين ينبغي عليهم تجنُّب مشتقَّات الحليب أن يأخذوا مكمِّلات الكالسيوم للوقاية من نقص الكالسيوم.