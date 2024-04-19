أسهل طريقة لعمل الحليب المكثف في المنزل.. «بيحلي طعم الأكل»

الحليب المكثف يستخدم في تحضير معظم الحلويات ومشروبات الفواكه؛ ويعطي مذاقا لذيذا؛ ولكن رغم ذلك فأن شراءه يكون مكلفا، لذلك يمكن للأمهات تحضيره في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الحليب المكثف في المنزل على خطى الشيف أميرة شنب في برنامجها الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة والتي منها:

المقادير

2 كوب لبن

3\4 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير

في البداية يرفع اللبن مع السكر على النار حتى ذوبان السكر

يتم ترك اللبن مع السكر على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى يصبح 300 ملل

إضافة الفانيليا ورشة الملح

طريقة عمل الحليب المكثف النباتي

المقادير:

2 كوب لبن جوزهند

3\4 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات التحضير

يوضع اللبن مع السكر على النار حتى ذوبان السكر

يترك على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى يصبح 300 ملل

إضافة الفانيليا

طريقة عمل الفراولة بالحليب المكثف

المقادير:

فراولة

حليب مكثف

لبن

ثلج

خطوات التحضير

تضاف المقادير السابقة في الخلاط وتخفق.

يضاف المشروب ويقدم في كاسات التقديم

طريقة عمل كوكتيل جوافة بالحليب المكثف المحلى

جوافة منزوعة البذر

موز

لبن

حليب مكثف محلى

طريقة التحضير

تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير

طريقة عمل الشاي المثلج بالحليب المكثف

شاي مذوب ومبرد

حليب مكثف ومحلى

ثلج

خطوات التحضير