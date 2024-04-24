طرح منازل كاملة التشطيب وجاهزة للسكن في سيناء.. اعرف تفاصيل كراسة الشروط

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمرحلة الثانية لطرح التجمعات التنموية 2024 في شبه جزيرة سيناء، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها.

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وتضمّن الطرح الجديد المعلن من الهيئة العامة للاستثمار، توفير منزل 200 متر مربع، وقطعة أرض عبارة عن 5 أفدنة مستصلحة بإجمالي 740 فرصة موزعين على 7 تجمعات تنموية في شمال سيناء، و3 تجمعات تنموية جنوب سيناء تضم 408 فرص.

ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات نظير 351 جنيها من هيئة الاستثمار بداية من الغد ولمدة شهر، على أن يستمر التقديم حتى 25 مايو المقبل.

ويتم طرح أراضي التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء طبقا لشروط وضوابط وأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، على أن يتم تسليم العنقود بحلول 6 أكتوبر المقبل.

وأوضح الجدول الزمني في كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالطرح الجديد للتجمعات التنموية بشبة جزيرة سيناء، أنّ الإجراءات التنفيذية لطرح المرحلة الثانية (أسبقية أولي) من التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء، كما يلي.

1- النشر والإعلان عن طرح التجمعات التنموية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمواقع الالكترونية بالمحافظتين 25 أبريل الجاري.

2- شراء الكراسة من الموقع الالكتروني الخاص بالخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار 25 من أبريل وحتى 25 من مايو القادم.

3- رفع المستندات على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار للراغبين في التقدم بداية من 27 أبريل ويستمر حتى 8 من يونيو المقبل.

4- إجراء القرعة الالكترونية بهيئة الاستثمار وحال عدم الفوز سيتم إرسال رساله نصية تفيد بعدد الفرص المتبقية بكل تجمع لتختيار أحدهت خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 13 من الشهر ذاته.

5- إخطار الفائزين لتسليم أصل المستندات بالأماكن المحددة بالكراسة وسداد مقابل انشطة وخدمات الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء.

6- تسليم الملفات للجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء والحصول على موافقة الجهاز والجهات المعنية خلال الفترة من 1 يوليو حتى 18 سبتمبر 2024.

7- إخطار المواطنين الذين صدرت لهم موافقة الجهاز والجهات المعنية لسداد الدفعة المقدمة والتعاقد خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

8- تسليم العقود بأسبقية السداد والتعاقد اعتبارا من السادس من أكتوبر 2024.