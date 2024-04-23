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«الإسكان» تعلن طرح وحدات صناعية بمدينة برج العرب بنشاط ورش حرفية للشباب

كتب:

أيمن حمزة
12:47 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بصدد الإعلان عن طرح 24 وحدة صناعية بالدور الأول علوي، بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة، بنشاط ورش حرفية بنظام التمليك.

طرح وحدات صناعية بمدينة برج العرب 

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أنه يمكن للراغبين من المواطنين في التقدم، الحضور لمقر الشباك الواحد بجهاز مدينة برج العرب الجديدة لملء استمارة الرغبة، على أن يتم الإعداد للطرح خلال أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بالمدن الجديدة.

تنفيذ مشروع إنشاء 209 عمارة سكنية

وأوضحت المصادر أن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة بقيادة أحمد همام، بدأ تنفيذ مشروع إنشاء 209 عمارة سكنية، بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالحي التاسع بالمدينة.

كان رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، وجه بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ الوحدات، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود الأعمال وفقًا للأصول الفنية وللبرامج الزمنية المقدمة من الشركات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.