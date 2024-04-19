«العاصمة الإدارية»: طرح مناطق سكنية ومولات للقطاع الخاص (فيديو)

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة العاصمة الإدارية حوالي 220 ألف فدان، والعمل جار حاليًا بالمرحلة الأولى بإجمالي مساحة 40 ألف فدان، وبالتالي هي مساحة شاسعة.

مشروع النهر الأخضر والمشروعات السكنية

وأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه جرى تنفيذ مجموعة من المشروعات بداية من المحور الغربي أو الطريق الدائري الأوسطي، مثل مشروع النهر الأخضر والمشروعات السكنية، بجانب المنطقة الطبية والحي الحكومي ومنطقة المال والأعمال.

وأشار إلى أن هناك تسلسلا في التخطيط، بحيث تأتي هذه المناطق وراء بعضها تباعًا، إضافة للحي الدبلوماسي ومنطقة ساحة الشعب والبرلمان، وهناك تلاصق لهذه المناطق، والمصمم راعى بأن تكون هذه المنشآت ذات طبيعة خاصة ويفصل ما بينها في حال تغيير هذه الطبيعة مناطق تغطية مثل حديقة الشعب والنهر الأخضر.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المناطق الخاصة بالاستثمار مثل منطقة «r7»، و«r8»، وهما منطقتان سكنيتان تم إتاحتها من قبل شركة العاصمة الإدارية للمستثمرين بالقطاع الخاص لإنشاء تجمعات عمرانية متكاملة «كومباوند»، وإنشاء مولات إدارية وتجارية في مناطق كثيرة.

واختتم بالإشارة إلى أنّ عدد الجامعات في العاصمة الإدارية يبلغ 7 جامعات، دخلت الخدمة بالفعل، بجانب عدد كبير من المدارس يفوق 20 مدرسة، دخلت أيضا الخدمة.