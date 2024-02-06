كيف قضت مصر على مرض الملاريا؟.. 8 إجراءات وقائية صارمة

حصلت «الوطن» على نسخة من التقرير المفصل الذي أرسلته وزارة الصحة والسكان إلى منظمة الصحة العالمية، تمهيدا للإعلان الرسمي لخلو مصر من مرض الملاريا، وقد أطلقت وزارة الصحة عام 2000 مبادرة «دحر الملاريا» لعدم عودتها لمصر مرة أخرى، بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على المرض نهائيا في مصر.

مجهودات مصر للإعلان عن خلوها من مرض الملاريا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، بأنه عام 2014 حدث تفشي وبائي محدود للمرض في محافظة أسوان بمركز إدفو وتمت السيطرة عليه تماما، ويستمر قطاع الطب الوقائي بجهود مستمرة للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا، من خلال توفير 178 وحدة مكافحة للملاريا بجميع المحافظات، لافتة إلى القيام بعدد من الإجراءات للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا وجاءت على النحو التالي:

- توفير الوقاية الكيمائية للمسافرين إلى الدول المتأثرة بمرض الملاريا بمكاتب المسافرين بجميع المحافظات بالمجان، وإعطاء بعض الإرشادات للوقاية من لدغات البعوض

- توفير كروت الفحص السريع لاكتشاف المرض.

- رصد الوافدين المصابين بمرض الملاريا عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.

جمع عينات دم شهرية من المناطق الأكثر خطورة

- جمع عينات دم شهرية من المناطق الأكثر خطورة «عينات يقظة وبائية» من جميع محافظات الجمهورية.

- جمع عينات دم للمحيطين والمخالطين للحالات الإيجابية الوافدة.

توفير العلاج لحالات الملاريا الإيجابية الوافدة بمستشفيات الحميات

- رصد البعوضة الناقلة للمرض والقضاء على جميع أنواع البعوض في محيط سكن الحالات الإيجابية.

- توفير العلاج لجميع حالات الملاريا الإيجابية الوافدة بمستشفيات الحميات بالجمهورية.

- رفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية فيما يخص تشخيص حالات الإصابة بالملاريا في القطاعين العام والخاص.

منظمة الصحة العالمية تزور مصر لتقييم الوضع الوبائي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هناك فريقا من قبل منظمة الصحة العالمية سيأتي مصر قريبا لتقييم الوضع الوبائي لمرض الملاريا، والاطلاع على كافة التقارير المعدة، والإعلان الرسمي عن خلو مصر من هذا المرض.