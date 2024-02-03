ملك إفريقيا «أوسيمين».. حارب الملاريا وقهر الفقر ونافس نجوم أوروبا

طفولة فقيرة وقاسية، منزل يحاوطه مستودع نفايات، وأسرة لا تملك قوت يومها، صغاره قبل كباره يتجولون في شوارع مدينة لاجوس؛ لبيع المياه وتوفير الأموال، لعلها قصة تبشر بمستقبل مظلم لتلك الأسرة، لكن الواقع أن أصغر أطفالها انتشلها من القاع إلى ملامسة المجد.. فمن هو المنقذ فيكتور أوسيمين نجم نابولي؟.

من هو فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا؟

قصه ملهمة تحمل من النجاح والإصرار ما كان كافيًا لملامسة النجوم ومقارعة أوسيمين للكبار، الذي نجح في تحويل مسار حياته، من بائع أكياس مياه في شوارع لاجوس بنيجيريا، لأحد أعظم اللاعبين في إفريقيا، مناطحًا كبار اللعبة، أمثال محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز، بحسب صحيفة «ذا جارديان».

أوسيمين عاش طفولة فقيرة جداً، في إحدى قرى نيجيريا المتواضعة، إذ عرف عن قريته التي تسمى أوريجون إيكيجي، أنها لا تملك المرافق والبنية التحتية من أجل تحقيق الاستقرار والحياة الآدمية، ورغم ذلك لم يترك نجم نابولي الحالي دراسته، بل تمسك باستكمالها، ليمارس بعد انتهاء يومه الدراسي هوايته المفضلة، في أحد ملاعب القرية، وساعده على ذلك شقيقه، الذي كان يعشق اللعبة ذاتها.

النيجيري الذي قاد منتخب بلاده للوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، يعد مشجعًا لتشيلسي، لذلك كان يزين جدار غرفته المتواضعة بصور نجوم البلوز، ما جعله يلتحق بأكاديمة من أجل تطوير مهاراته في كرة القدم.

الأسطوره إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق ومنتخب نيجيريا، كان سببًا في اكتشافه، وقام بدعوته من أجل المشاركة مع منتخب نيجيريا للشباب تحت 17 عامًا، وكانت بداية التوهج، إذ قاد هجوم المنتخب ونجح في تسجيل 10 أهداف حينها.

وبمجرد حصوله على فرصة للاحتراف، لم يتردد ثانية، وقرر خوض التجربة أملًا في انتشال أسرته من الفقر المضجع، وبالفعل وافق على مفاوضات فولفوسبورج الألماني، ورغم اهتمام أندية الصفوة بالحصول على خدماته، إلا أنه حتى تلك اللحظة لم يحرك ساكنًا ويستقر في نابولي الإيطالي.

الطفل العاشق لكرة القدم، ضربته العديد من الإصابات، في بداية رحلة الاحتراف، لعل أبرزها الملاريا التي أبعدته عن حلمه لفترة طويلة، بسبب برنامج العلاج الذي احتاج إلى وقت طويل للتعافي، وبعد العودة استعاد قوته، واتخذ نابولي محطة للانطلاق، وقاد فريقه للفوز بالدوري الإيطالي، وأنهى العام بحصوله على لقب الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

جوائز فردية لفيكتور أوسيمين

فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا عام 2015.

فاز بلقب الدوري البلجيكي مع نادي شارلروا عام 2019.

فاز بلقب كأس السوبر الفرنسي مع نادي ليل عام 2019.

هداف الدوري الإيطالي في موسم 2022-2023.

أوسيمين خارج الملعب

مسلم متدين.

متزوج ولديه طفلان.

يهتم بالموسيقى والأزياء.

يشارك في العديد من الأعمال الخيرية بنيجيريا.