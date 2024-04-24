مشروب «سد الشهية» بجنيه واحد في كل منزل يقلل الوزن ويزيد معدلات الحرق

قال الدكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية، إنه عند اتباع أي نظام عذائي لابد من إعادة النظر إلى العديد من الأشياء للحصول على الطاقة والقيمة الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، مشددًا على أن البروتين يعطي شبع فترة أطول.

وأوضح أن بعض المواطنين يعتمدون على الشوفان في خفض وزن الجسم، لكن يُؤدي لزيادة الوزن في بعض الحالات؛ لأن الـ100 جرام من الشوفان تعطي 400 سعر حراري.

البروتين ضروري في الـ3 وجبات

وأضاف «الوصيف»، خلال لقائه مع الإعلامية جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه لا بد من تناول البروتين في الـ3 وجبات غذائية يومية، للمساعدة في تقليل الوزن وزيادة الحرق والحفاظ على عضلات الجسم، تقليل نسب الدهون في الجسم.

الدهون التي تدخل من البروتين تكون مُشبعة

وذكر أن الفرد يمكن الاعتماد على مصادر للحصول على البروتين في الجسم، وعدم الاعتماد على اللحوم والأسماك فقط، موجهًا نصيحة للمقبلين على إنقاص الوزن، بضرورة الالتزام بالوجبات المخصصة لخفض الوزن، والانسجام معها.

ولفت «الوصيف»، إلى أن مشروبات سد الشهية تساعد على إنقاص الوزن وبالأخص البقدونس الذي يحتوي على مادة مُميزة.