طريقة عمل مخبوزات وحلويات الدايت في البيت.. خطوات سهلة مش هتاخد وقت

اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، من الممكن أن يكون سهلا حال الالتزام بالتعليمات، لكن البعض يتخوف من تناول بعض المخبوزات التي تؤثر على الحمية الغذائية، رغم أن هناك مخبوزات وحلوى مليئة بالبروتينات ومناسبة لـ«الدايت»، وفق الشيف هدى مجدي، خلال استضافتها على شاشة DMC.

وقدمت هدى، طريقة عمل مخبوزات وحلويات الدايت، من بينها الكرواسون والملفوف، وغيرها بخطوات سهلة في البيت.

طريقة عمل الكرواسون في المنزل

المكونات:

- 5 أكواب دقيق حبة كاملة.

- حبة البركة.

- شوفان.

- الحبوب الكاملة.

- صمغ غربي.

- 2 كوب ماء دافئ.

- نصف كوب زيت.

- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

- رشة ملح.

- زبدة.

- أي نوع حشو.

- كينوا.

- بيضة.

- رشة فانيليا.

- ربع كوب لبن بودرة.

طريقة تنحضير الكرواسون في المنزل

- احضري وعاء كبير، وضعي 2 كوب كبير من دقيق الحبة الكاملة، وضيفي إليه الخميرة والسكر والملح واللبن والبودرة، واخلطي المزيج جيدا.

- ضيفي الماء إلى الدقيق واخلطي حتى تتجانس المكونات.

- اتركي العجينة حتى تخمر.

- ضعي الزيت واعجنيه حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.

- قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

- افرديها حتى تصبح رقيقة وادهني بالزبدة ولفي الكرواسون.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

طريقة عمل الملفوف المشبع

- كوب دقيق حبة كاملة.

- شوفان حبة كاملة.

- بذور الكتان.

- 3 ملاعق حبة البركة.

- ملعقتان كينوا.

- ملعقة ونصف قشور سليوم.

- ملعقة صمغ عربي.

- وللحشو احضري مكعبات جبنة.

- احضري لانشون وشرائح جبنة فلامنك، ويمكن صنع باتيه ميكس مشبع من نفس المكونات.

طريقة عمل بسكوت الشوفان السادة

- بيضة.

- كوب من الشوفان.

- نصف كوب من الدقيق.

- ربع كوب من السكر.

- ربع كوب من الزيت.

- فانيليا.

- ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.

خطوات تحضير بسكويت الشوفان السادة

- اخلطي الدقيق والبيكينج باودر والسكر والفانيليا جيدا.

- قلبي المكونات الجافة وضيفي البيض والزيت واعجني.

- ادهني قالب البسكويت بقليل من الزيت.

- شكلي البسكويت بالملعقة ثم ضعيها على مسافات متباعدة.

- شغلي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- ضعيها القالب في الفرن الساخن حتى يصبح بسكويت الشوفان ذهبي اللون.