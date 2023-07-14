«الصحة العالمية» تحذر من مادة مستخدمة في مشروبات «الدايت»: تسبب السرطان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن منظمة الصحة العالمية، أقرت اليوم الجمعة، تصنيف مادة «اسبارتام» المستخدمة في الصودا لتحلية مشروبات المياه الغازية «الدايت»، بأنها مادة مسرطنة محتملة، لكنها قالت في الوقت نفسه آمنة للناس إذا استهلكوها ضمن الحد اليومي الموصى به.

وأوضحت القناة، في تقرير لها، بأن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي هيئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، حددت صلة محتملة بين الاسبارتام ونوع من سرطان الكبد يسمى سرطان الخلايا الكبدية، بعد مراجعة ثلاث دراسات بشرية علمية كبيرة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا، فحصت المشروبات المحلاة صناعيًا.

ويستخدم الاسبارتام في العديد من المشروبات الغازية كبديل للسكر، فيما وصفت الوكالة بأن المشروبات المحلاة صناعيًا على مر التاريخ" بأنها أكبر مصدر للتعرض للاسبارتام.