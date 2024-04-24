خبير معلومات: حظر «تيك توك» في أمريكا جزء من الحرب التكنولوجية مع الصين

قال الدكتور أشرف بني محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الحرب التكنولوجية بين البلدين.

تداول بيانات «تيك توك» بين البلدين

أضاف خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن إدارة «تيك توك» تصر على جانب آخر بأن قواعد البيانات والخوادم الموجود بها المعلومات موجودة في الولايات المتحدة، لكن على الطرف الآخر وجود الشركة الأم في الصين لا يمنع وجود هذه المعلومات أيضا هناك.

إسرائيل تستغل تطبيق «واتساب» لاستهداف الفصائل

أوضح أن إسرائيل تستخدم المعلومات الموجودة في تطبيق «واتساب» لاستهداف المقاومة، وبالتالي حرب التجسس القائمة مبنية على المعلومات، ولا يوجد جهاز عسكري أو استخباراتي في العالم إلا وله وحدات متخصصة بجمع البيانات سواء عبر هذه التطبيقات أو غيرها.

لفت إلى أنه مدام أي شخص مرتبط بشبكة إذن يمكن الوصول إلى معلوماته، سواء الشخصية أو المخزنة بالحوسبة السحابية، ويمكن استغلالها.