أحمد فهمي يروج لمشاركته في فيلم عصابة المكس مع «السقا»: «أخويا الكبير»

روّج الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لدوره في فيلم عصابة المكس، بطولة أحمد السقا، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشر أحمد فهمي صوره تجمعه بأحمد السقا، معلقا: «كلمة أخويا الكبير مش من فراغ.. في ضهري من أول مشواري لحد دلوقتي، كلمة شكراً مش كفاية عليك.. يابخت اللي صاحبه السقا، عصابة المكس في عيد الأضحى».

أبطال عصابة المكس

وفيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح، مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في عدد من الأعمال السينمائية، ومن تأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي.