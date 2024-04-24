أمير عيد ينضم لقائمة مطربي الدراما.. سبقه أحمد فهمي ودياب

التمثيل واحد من المجالات التي جذبت عددا من نجوم الغناء، وتنوعت أسباب إقدامهم على خوض هذه التجارب مثلما تنوعت نتائجها، وكانت سببا في استمرار البعض واختفاء آخرين، وتأتي تجربة أمير عيد ضمن قائمة الأحدث بين المطربين الذي اقتحموا مجال الدراما، وهو أحد أفراد فرقة «كايروكي» الشهيرة، وشارك في أكثر من عمل درامي، أولها مسلسل ريفو بجزئيه وآخرها مسلسل دواعي سفر الذي يُطرح على منصة watch it الشهر المقبل.

ولم يكن الفنان أمير عيد المطرب الأول الذي اتجه إلى مجال التمثيل بل هناك مجموعة من المطربين شاركوا بأكثر من عمل درامي وسينمائي وحققوا نجاحات كبيرة في مجال التمثيل.

أمير عيد في مسلسل دواعي سفر

يشارك الفنان أمير عيد في مسلسل دواعي سفر الذي يتم طرحه قريباً على منصة watch it، وينضم إليه في العمل الممثل كامل الباشا أحمد غزي ونادين وأيمن الشيوي.

ولم يكن هذا العمل الأول لأمير عيد بل قدم أيضاً مسلسل ريفو بجزئية والتي كانت تدور أحداثه حول فريقة غنائية تُدعى «ريفو» في فترة التسعينات.

دياب في مسلسل مليحة

وقدم دياب العديد من الأعمال التلفزيونية بجانب الغناء وكانت آخرها مسلسل مليحة الذي تم طرحه في شهر رمضان 2024، مقدما شخصية الظابط «أدهم الشاعر»، وتدور أحداث هذا المسلسل حول القضية الفلسطينية.

أحمد فهمي

أما عن المطرب والممثل أحمد فهمي، أحد أعضاء فرقة واما الغنائية ، فقد خاض تجربة التمثيل ونجح فيها وقدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكان آخر هذه الأعمال مسلسل بين السطور إلى جانب الفنانة صبا مبارك في عام 2024.

خالد سليم

واتجه خالد سليم إلى عالم الفن والتمثيل وذلك من خلال عدة أعمال درامية وسينمائية آخرها مسلسل جمال الحريم بطولة نور اللبنانية وقدم شخصية «يوسف» بمشاركة عدد من الفنانين صلاح عبدالله ودينا فؤاد وحازم سمير وفراس سعد وإسلام جمال.

تامر حسني

وشارك أيضاً تامر حسني في العديد من الأعمال السينمائية إلى جانب الغناء منذ عام 2004 في فيلم حالة حب مروراً بسيد العاطفي وكان أخر أعماله فيلم تاج عام 2023، ومن أشهر أعماله فيلم عمر وسلمى بأجزائه.

حمادة هلال

وقدم المطرب حمادة هلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وانتقل إلى عالم التمثيل وخاض التجربة من خلال مسلسل بدارة وفيلم عيال حبيبة وحلم العمر.