قصة زواج أحمد فهمي بدأت بصدفة في الأوبرا.. عرفت أقرب طريق لقلبه

صدفة في دار الأوبرا المصرية، كانت سببًا في تعارف المطرب أحمد فهمي على زوجته أميرة فراج، عشقها قلبه من النظرة الأولى وأحبتها عيناه أيضا فقرر الاعتراف بالحب ثم الارتباط والزواج، بحسب حديثه في برنامج «شهريار زمانه» الذي تقدمه أميرة نور على راديو النيل التابع للشركة المتحدة.

قصة زواج احمد فهمي وأميرة فراج

أحمد فهمي الذي لاحقته شائعات الانفصال كثيرًا، تحدث عن زوجته أميرة فراج ووصفها بأنها أذكى سيدة، موضحًا: «أنا اخترتها بقلبي وعقلي والنصيب جمعنا، قابلتها في الأوبرا هي كانت في كورال الأطفال وأنا في الأوركسترا، وبعدين اعترفتلها بحبي، وعبرت عن حبي بالكلام والأفعال».

«الست الذكية بتجذب أي راجل، وأميرة جذبتني لإنها أذكى واحدة، وعلى طول قولتلها بحبك»، كلمات وصف بها المطرب أحمد فهمي زوجته، مؤكدًا أنه يجب أن يحترم الرجل ذكاء المرأة: «لازم تحترم ذكاء الست، لإنها تقدر تحتوي الطفل اللي جواك وأنا بحب حكايات مراتي جدا واحتوائها، مراتي بتداديني وبنتكلم كتير أوي وهي فعلا ست ذكية».

علاقة أحمد فهمي بزوجته أميرة فراج

يفكر المطرب أحمد فهمي جيدا قبل اتخاذ قرارات حياته، إذ يعتمد على عقله ثم أسرته، ويقول: «أخذ قراراتي من دماغي، ومتعودتش أسند على حد في المطلق، لكن بحكي مع مراتي ونسمع مزيكا، ولو القرار خص بعمل فني بعيش الدور قبل ما أقبل العمل وبختار تراك مزيكا واحد علشان أقدر أحس الدور».

غيرة يشعر بها «فهمي» تجاه زوجته وصفها بالشديدة: «بغير على مراتي وهي كمان إحنا الاتنين غيورين وكل ست لازم تغير على جوزها لكن الهم تفهمه ودا اللي بتعمله مراتي لأنها عارفة إن أقرب طريق لقلبي هو إني اتفهم، وهي بتحبني كممثل أكثر مني مطرب».

سر في حياته كشف عنه المطرب أحمد فهمي، خلال استضافته في البرنامج قائلا: «أنا أكتر فنان بيعتذر عن الأعمال الفنية، وبحب أقعد في البيت بقضي يومي مع المزيكا».