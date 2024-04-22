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دراما المتحدة

هنا الزاهد تلغي متابعة أحمد فهمي على «إنستجرام» بعد فترة طويلة من طلاقهما

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:29 م | الإثنين 22 أبريل 2024
أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد

بشكل مفاجئ، ألغت الفنانة هنا الزاهد، متابعة طليقها الفنان أحمد فهمي، من على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد فترة طويلة من إعلان طلاقهما.

أحمد فهمي يتابع هنا الزاهد

وظل أحمد فهمي يتابع صفحة هنا الزاهد على «إنستجرام»، ولم يلغ المتابعة حتى الآن.

وكانت هنا الزاهد، أعلنت انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسميا في 15 نوفمبر الماضي بعد زواج دام 4 سنوات، وكتبت حينها على خاصية «الاستوري» بحسابها على موقع «إنستجرام»: «الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

مشاركة هنا الزاهد في فيلم ري ستارت

وفى سياق آخر، تعاقدت هنا الزاهد، مؤخرًا على بطولة فيلم «ري ستارت» بطولة الفنان تامر حسني، المقرر بدء تصويره، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

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