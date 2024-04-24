روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مريم أشرف زكي (صور)

شاركت الفنانة روجينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا تجمعها بابنتها مريم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشرت روجينا صور عيد ميلاد ابنتها مريم معلقة: «كل سنة وأنت نور عيني كل سنه وأنت أحن وأطيب وأجمل مريم في الدنيا ربنا يسعدك يا مريم سنة كلها سعادة ونجاح وأنت دايما جوة قلبي وفي حضني».

مسلسل سر إلهي

وشاركت مريم أشرف زكي في أول تجاربها التمثيلية خلال السباق الرمضاني في مسلسل سر إلهي بطولة والدتها روجينا وأحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز.