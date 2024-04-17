روجينا تدافع عن ابنتيها: عملهما بالفن طبيعي.. وهما الأحق بالتمثيل

قالت الفنانة روجينا إن مشاركة ابنتها مريم زكي في مسلسلها «سر إلهي» الذي عُرض في السباق الرمضاني 2024، ضمن أعمال الـ15 حلقة، أمر طبيعي جدا لكثير من الأسباب.

وأوضحت روجينا خلال استضافتها في ندوة بجريدة «الوطن»، أن ابنتيها مريم ومايا، من أحق الناس بدخول الوسط الفني، لأسباب كثيرة، أولها دراستهما للتمثيل، لافتة إلى أن مايا خريجة معهد السينما، ومريم خريجة الجامعة الأمريكية قسم مسرح.

ولفتت إلى أن والدهما الدكتور أشرف زكي أستاذ بمعهد الفنون المسرحية، ووالدتهما خريجة معهد فنون مسرحية قسم تمثيل، وعمتهما الفنانة ماجدة زكي، فمن الطبيعي أن يكون اهتمامهما الأول بالفن.

وأضافت روجينا: لم أتخوف نهائيًا أن يقول البعض إنني أساعد مريم من خلال مشاركتها في أعمالي، مثل مشاركتها في مسلسل سر إلهي هذا العام، موضحة: «أنا مامتها ولازم أساعدها».