روجينا: موهبتي تستحق البطولة المُطلقة و«كله بإذن ربنا»

قالت الفنانة روجينا، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل سر إلهي خلال الموسم الرمضاني لهذا العام، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وعُرض في النصف الأول من رمضان.

شخصية «فدوى» في مسلسل البرنس

وتحدثت روجينا، خلال ندوتها في جريدة «الوطن»، عن النقلة التي حدثت لها في مشوارها الفني منذ 2021، حينما بدأت في تصدر الأعمال التي تخوضها، وبدأت مرحلة البطولة المُطلقة، وذلك بعد نجاحها مع المُخرج محمد سامي ومحمد رمضان في 2020، حينما قدمت شخصية «فدوى» في مسلسل البرنس.

روجينا والبطولة المطلقة

وقالت روجينا: «كنت دائمًا ما أسأل هذا السؤال، هل تشعرين بالظلم لأنك الوحيدة من بنات جيلك لم تحصلين على البطولة المُطلقة، لكني كنت دائمًا أجيب: (لسه نصيبي مجاش كله بأوانه، كله بإذنه)، وكنت أرى دائمًا أن لدي حلم وأسعى له والموفق هو الله، وهذا هو عشمي في ربنا، لأن موهبتي تستحق أنا استحق كممثلة أن يكون هناك مسلسل بأسمي، لذلك كنت أتعامل، ولم أكن أتخيل أن شخصية فدوى في مسلسل البرنس ستنقلني هذه النقلة، ولا أرى أن البطولة المُطلقة تأخرت هذا هو توقيت الله».